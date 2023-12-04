Sezon hazırlıkları tamamlanan Atabarı'nda kayak için yeterli kar bekleniyor

YUSUF OKUR - Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde 2009'dan beri hizmet veren kayak merkezinde, toplamda 1300 metre uzunluğunda 2 ayrı pist, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski bulunuyor.

Ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla çevrili doğasının yanı sıra rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen yıl daha fazla ilgi çeken kayak merkezinde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Geçen sezon yaklaşık 12 bin kayakseveri ağırlayan tesiste, beklenen kar yağışının gerçekleşmesi halinde sezonun 15 Aralık'tan sonra açılması planlanıyor.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce işletilen tesiste, sezon öncesi teknik ve mekanik tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kayak merkezinden sorumlu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, tesisin Artvin ve bölgenin kış turizmindeki en önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin, Artvin ve Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Gürcistan'daki kayakseverlerden de ilgi gördüğünü belirten Başköylü, "Ekibimiz 7/24 esasıyla gece gündüz demeden tesisi sezona hazırladı. Burada bakım süreci var, hazırlık süreçleri var, tümü kontrollü şekilde yapıldı. Tesislerimiz sezonu karşılayacak şekilde hazır." dedi.

Başköylü, mevcut kar kalınlığının sezonu açacak düzeyde olmadığına işaret ederek, gelecek haftalarda kar yağışı beklediklerini dile getirdi.

- "Geçen yıl 23 Nisan'da burada kayak yapıyorduk"

Geçen sezon Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen 12 bin kişiyi konuk ettiklerini aktaran Başköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayak merkezimizin özelliklerinden biri de suni karlama olmamasına rağmen Türkiye'de sezonu ilk açan ve en son kapatan tesislerden biri olmasıdır. Geçen yıl 23 Nisan'da biz burada kayak yapıyorduk. Bundan dolayı çok tercih ediliyor. Tesisimizde kar kalitesi yüksek, orman florası içinde kayakseverlere görsel şölen sunuluyor. Atabarı Kayak Merkezi'ni bölgedeki diğer tesislerden ayıran en önemli özelliği, ağaçların içerisinde, karlarla kaplı çok güzel doğaya sahip olması."

Başköylü, kayak merkezi içinde otel bulunmamasına rağmen yakın çevresinde konaklama imkanları olduğunu ifade ederek, "Kayak merkezinin hemen aşağısında Kafkasör turizm merkezi var. Orada konaklama alanları, otellerimiz, kamu misafirhanelerimiz mevcut. Şehir otellerimiz var. Biz kayakseverleri Artvin'de, Atabarı Kayak Merkezi'nde en güzel şekilde ağırlayacak altyapıya sahibiz. Hem spor turizmi hem sporcu yetiştirme hem de ilimizi tanıtma adına var gücümüzle çalışmaktayız." diye konuştu.