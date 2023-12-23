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        Artvin'de "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi

        Artvin'de, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:04 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:08
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        Artvin'de "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi
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        Artvin'de, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

        Artvin Gençlik Merkezinde düzenlenen program, Filistinli şehitler ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Merkezin Müdürü Hayati Güneri, "İnsanlığın katledildiği bu hüzün günlerinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

        Şehit çocuklar anısına sahneye çocuk ayakkabılarının dizildiği programda, Filistin temalı resimler sergilendi.

        Katılımcıların, Filistin bayrağını oluşturan not kağıtlarına duygu ve düşüncelerini yazdığı etkinlik, sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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