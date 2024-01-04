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        Artvin Belediyesinin 2024 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

        Artvin Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:14
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        Artvin Belediyesinin 2024 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı
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        Artvin Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, denetim komisyonuna gizli oylamayla Saniye Meriç Küçükay, Gülşen Kurul ve Yüksel Akdeniz seçildi.

        Toplantıda ayrıca, belediye zabıta ve itfaiye personeline 2024 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerinin artırılması teklifi de oylanarak kabul edildi.

        Toplantıya, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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