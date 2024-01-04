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        Artvin'de riskli kayalar için endüstriyel dağcılar devrede

        ARTVİN-Şavşat kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:05
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        Artvin'de riskli kayalar için endüstriyel dağcılar devrede
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        ARTVİN-Şavşat kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. 

        Artvin Karayolları 102'nci Şube Şefliği'nce Artvin- Şavşat kara yolunun 10´uncu ve 20´inci kilometrelerince yamaçta düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Profesyonel endüstriyel dağcılar, araç trafiğine kapatılan kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Dağcılar, kayaları levye, kriko yönetimiyle temizledi. Kaya düşmelerinin sıkça yaşandığı güzergahtaki yamaçlara, temizlik çalışması sonrası çelik ağlarla kaplanacak. Çalışmanın tamamlanması ile riskli bölgeler kaya düşme tehdidinden kurtulacak. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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