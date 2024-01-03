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        Artvin'de yolda karşılaştıkları tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

        Artvin'de kayak merkezinden dönen 4 arkadaş, yolda karşılaştıkları 2 tilkiyi, tavuk eti ve ekmekle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:52
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        Artvin'de yolda karşılaştıkları tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler
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        Artvin'de kayak merkezinden dönen 4 arkadaş, yolda karşılaştıkları 2 tilkiyi, tavuk eti ve ekmekle besledi.

        Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak yapan Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Şule Ceylan, Doç. Dr. Zemzem Yücetürk ile Öğretim Görevlisi Fikri Özkan ve eşi Hacer Özkan, araçlarıyla dönüş yoluna geçti.

        Yoldaki 2 tilkiyi fark eden grup, araçtan inerek hayvanları yanlarında bulunan tavuk eti ve ekmekle besledi.

        Tilkiler, verilen yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şule Ceylan ve Fikri Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Fikri Özkan, AA muhabirine, Artvin'in, yaban hayatı konusunda zengin bir kent olduğunu belirterek, "Zaman zaman bizler de bu yaşamla karşı karşıya geliyoruz. Tilkiler de bunun bir örneği. Atabarı Kayak Merkezi çevresi ve yol güzergahı ormanlık alan olduğu için sık sık tilkiler ve farklı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Yine karşılaştık. Yanımızda bulunan yiyeceklerden hayvanlara verdik. Onlar da bu yaşamın bir parçası." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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