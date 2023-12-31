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        Artvin'de heyelan; düşen kayalar, kara yolunu kapattı

        ARTVİN'inŞavşat ilçesinde yaşanan heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin-Ardahan kara yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:45
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        Artvin'de heyelan; düşen kayalar, kara yolunu kapattı
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        ARTVİN'inŞavşat ilçesinde yaşanan heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin-Ardahan kara yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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