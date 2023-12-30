Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde geçen hafta etkili olan yağış sonrası pistteki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde, pistlerdeki karın tepilmesinin ardından teleski bölgesindeki pist kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

Zorluk derecesine göre 1300 metre uzunluğunda 2 pistten oluşan merkezde, telesiyej bölgesindeki pistin ise kar kalınlığının biraz daha artmasının ardından ilerleyen günlerde açılması planlanıyor.

Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, tesislerin hizmete başladığını söyledi.

Kayak hasretinin sona erdiğini belirten Başköylü, "Kar yağışının ardından pistleri hazır hale getirdik. Bir pistimizi hizmete açtık. Teleski bölgesinde kayakseverler kayak yapabiliyor. Biraz daha kar yağarsa ikinci pistimizi de kayakseverlerin kullanımına açacağız. İlk gün olmasına rağmen rağbet iyi, tesislerimiz bundan sonra aktif olacaktır, kayakseverleri bekliyoruz." dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de ailesiyle bölgeye kayağa geldiklerini ifade etti.

Yeni başlayan ve orta düzey kayak becerisi olanlar için pistin ideal olduğunu anlatan Türkmen, "Onun dışında doğal güzelliği itibarıyla Atabarı Kayak Merkezi, bölgemizin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi. Özellikle çam ağaçları içerisindeki tesis hem spor yapmak hem doğanın tadını çıkarmak açısından son derece keyifli bir ortam. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Güler ise kayak merkezinin sadece Artvin için değil, bölge için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Pist dağın kuzey yamacında olduğu için yağan karın kolay erimediğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"İlk gün buradayız, üniversite personelimizle beraber geldik. Öğrencilerimizi buraya getirmek için de araştırmalar yapıyoruz. Kayakla ilgili derslerde öğrencilerimizi buraya çıkarıyoruz. Kayak sezonunu geliştiriyoruz hem de öğrencilerimizin kapasitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Hem turizm hem de eğitim için burası önemli bir yer."