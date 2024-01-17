Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Geçmişten Bugüne AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Şimdi tüm mesele Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasıdır. Senaryo belli, zaafa uğrayınca 'İşiniz bitti, hodri meydan seçim.' diyecekler, buna müsaade etmeyelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:56 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Geçmişten Bugüne AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Şimdi tüm mesele Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasıdır. Senaryo belli, zaafa uğrayınca 'İşiniz bitti, hodri meydan seçim.' diyecekler, buna müsaade etmeyelim." dedi.

        AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen programda konuşan Çelik, Orta Doğu ve Türkiye'nin çevresinde ateş çemberinin harlandığını söyledi.

        Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımın devam ettiğini kaydeden Çelik, "İran Pakistan'a füze atıyor, Kızıldeniz dünya ticaretinin merkezinde savaş var. Ukrayna işgal altında. Düzensiz göç insanlığın ciddi bir problemi haline geldi. PKK maşası ciddi bir lojistik ve teknik destek alarak askerlerimizi şehit ediyor. Tüm bunlar bizim merkezini teşkil ettiğimiz coğrafyada yaşanıyor. Türkiye de bu zor coğrafyada 22 yıldır güvenli bir liman olarak oyunları boza boza yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

        Yaşanan bu zorlu süreçte Türkiye'ye yeni faturalar çıkmaması için Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir dayanışma gösterdiklerine işaret eden Çelik, "Öyle şeylere şahit oluyoruz ki insanların yüreği dayanmıyor. Gazze'de çocukların, bebelerin öldürülmesi, 25 bin insanın şehadeti ve insanlığın yok edilmesinin yanında bizim bıyığı terlememiş gençlerimizin şehadeti yüreklerimizi yakıyor. Biz bu toprağı kanla yoğurarak vatan yapmış bir milletiz. Şehitlerimize olan minnettarlığımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." dedi.

        Küresel güçlerin kurduğu oyunun farkında olunması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

        "Senaryo yazılmış, uygulayıcılar sahneliyor. Siz bebeklerin yataklarında katledildiğini gördüğünüzde bu bebek İngiliz, Amerikalı, İranlı, Türk diye nereli olduğunu sorar mısınız? İnsanlığınızdan utanırsınız. Utanan bir dünya var mı? Yok. Senaryoyu yazanlar insan onurunu sinek kadar kıymetli görmemişlerdir. Yok edin gitsin diyorlar. Böyle bir tablo ile karşı karşıya bu seçimleri yaşıyoruz. Milletimiz mayıs ayında ilk cevabı verdi. Şimdi tüm mesele Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasıdır. Senaryo belli, zaafa uğrayınca 'İşiniz bitti, hodri meydan seçim.' diyecekler, buna müsaade etmeyelim. Bu seçimde bir zaaf olursa karşımıza çıkartılacak tablo budur. Amaç bu coğrafyadaki olumsuzlukların karşısında durmuş olan bir iradeyi ortadan kaldırıp burasını yol geçen hanına çevirmektir. Bölüp parçalamaktır. Teşkilat mensupları olarak Türkiye üzerinde oyunları düşünerek basit sorunları mesele haline getirmeden nerede görev veriliyorsa oraya koşup gidelim. Memleketin derdiyle, çocuklarımızın, torunlarımızın rahat yaşayacakları bir ülke olma yolundaki sorumluluğumuzu yerine getirelim. Aksi takdirde o senaryoların oyuncağı haline geliriz."

        Konuşmaların adında pasta kesilerek Faruk Çelik'in doğum günü kutlandı.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, doğum günü hediyesi olarak Faruk Çelik'in anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafını takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Kocatepe, kentte coşkuyla karşılandı
        AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Kocatepe, kentte coşkuyla karşılandı
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi
        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta GES kurulacak alanda inceleme yaptı
        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta GES kurulacak alanda inceleme yaptı
        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı
        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı
        Artvin'de eğitime kar engeli
        Artvin'de eğitime kar engeli
        Artvin Belediye Başkanı Elçin, CHP'nin kentte ön seçim yapmamasını eleştird...
        Artvin Belediye Başkanı Elçin, CHP'nin kentte ön seçim yapmamasını eleştird...