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        Artvin Valisi Ünsal, özel gereksinimli çocuk ve ailesini makamında kabul etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli 16 yaşındaki Salih Çolak ve ailesini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:06
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        Artvin Valisi Ünsal, özel gereksinimli çocuk ve ailesini makamında kabul etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli 16 yaşındaki Salih Çolak ve ailesini makamında kabul etti.

        Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde yaşayan 16 yaşındaki Çolak ve ailesi, Vali Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

        Çolak ve ailesiyle bir süre sohbet eden Ünsal, Salih'e hediye verdi.

        Vali Ünsal, "Salih ve ailesinin yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel. Unutmamamız gereken, sevginin tüm engelleri aştığıdır. Devlet olarak her zaman ve her koşulda özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız, ailelerinin destekçisiyiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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