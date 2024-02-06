Artvin'de derenin taşması sonucu camide mahsur kalanlar kurtarıldı

Çevredeki bazı binaların zemin katlarını su bastı, araçlar da hasar gördü.

Bazı vatandaşlar kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.

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