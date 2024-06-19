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        Rize'de silahla ateş edilmesi sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Aylin Ekşi'nin (39) cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:20
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        Rize'de silahla ateş edilmesi sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Aylin Ekşi'nin (39) cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

        Ekşi için Artvin merkeze bağlı Erenler Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine babası Yaşar ve kardeşi Emrullah Coşgun'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Ekşi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta defnedildi.

        Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi ile 22 Nisan'da evlenen Aylin Ekşi'nin iki gün önce Kalkandere ilçesindeki lojmanda silahla ateş edilmesi sonucu şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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