Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

        Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Topluma düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, Kamilet Vadisi'nin eşsiz doğasında yürüyüş yapma keyfi yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Artvin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Artvin'de konuştu:
        Artvin Valisi Ergün Ardanuç'ta ziyaretler gerçekleştirdi
        Artvin Valisi Ergün Ardanuç'ta ziyaretler gerçekleştirdi
        Yusufeli Barajı'nda sular çekildi, köyler gün yüzüne çıktı
        Yusufeli Barajı'nda sular çekildi, köyler gün yüzüne çıktı
        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresini ziyaret etti
        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresini ziyaret etti
        Artvin'de kaçakçılık operasyonları
        Artvin'de kaçakçılık operasyonları