Arhavi Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Topluma düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, Kamilet Vadisi'nin eşsiz doğasında yürüyüş yapma keyfi yaşadı.
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