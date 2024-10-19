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        Artvin'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:27
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        Artvin'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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        Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Yağış dolayısıyla Borçka ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası'nda yer alan 6 köyün yolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmanın ardından kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Camili Geçidi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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