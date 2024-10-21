Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi

Ergün, ayrıca kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını kaydetti.

Köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığına işaret eden Vali Ergün, "Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler." dedi.

Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil ilçelerinde iki gündür sağanak yağışın olduğunu hatırlattı.

Ekipler, alanda yaptıkları incelemenin ardından 8 evin heyelan riski altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

Kentte iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Dereüstü köyü Aşağı Mahallesi'nde bazı bölgelerde kayma ve yarıklar meydana geldi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün zeminindeki kayma ve yarılmalar nedeniyle 8 evin sakinleri tahliye edildi.

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