Artvin'de tünel içinde seyir halindeki iş makinesi yandı

Durumu fark eden iş makinesi operatörü Hakan Topal, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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