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        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki iş makinesi yandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde, tünel içinde seyir halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:56
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        Artvin'de tünel içinde seyir halindeki iş makinesi yandı
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        Artvin'in Hopa ilçesinde, tünel içinde seyir halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden iş makinesi operatörü Hakan Topal, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi zarar gördü.

        Yangın nedeniyle çift tüpten oluşan Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Artvin istikameti, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı.

        Galeri
        Galeri

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