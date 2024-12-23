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        Artvin'de heyelan nedeniyle 3 katlı bina zarar gördü

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 3 katlı binada hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:33
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        Artvin'de heyelan nedeniyle 3 katlı bina zarar gördü
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 3 katlı binada hasar oluştu.

        Dereiçi köyünde toprak kayması nedeniyle yüksekten kopan kaya parçaları, yamaç altındaki binanın iki dairesinin camlarını parçalayarak odanın içine girdi.

        Heyelan esnasında binada sadece Ayşe Taşçı'nın bulunduğu, diğer konut sakinlerinin ise ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı heyelan nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

        Olası başka heyelanların önüne geçmek için perde beton ve kaya ıslahı gibi önleyici çalışmaların yapılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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