Artvin'de heyelan nedeniyle 3 katlı bina zarar gördü

Olası başka heyelanların önüne geçmek için perde beton ve kaya ıslahı gibi önleyici çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı heyelan nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Heyelan esnasında binada sadece Ayşe Taşçı'nın bulunduğu, diğer konut sakinlerinin ise ilçe merkezinde olduğu belirlendi.

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