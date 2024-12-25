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        Artvin'de "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde, "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:14
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        Artvin'de "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" düzenlendi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde, "Tarım Turizm ve Sanayi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Arhavi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, kentin sosyal ve ekonomik hayatının temelini teşkil eden tarım, turizm ve sanayinin geliştirilmesi hedefiyle yapılması gerekenler ele alındı.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçeyi kalkındırmak için sivil toplum, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        Arhavi'nin, Doğu Karadeniz'in tarıma en uygun yerlerinden biri olduğunu belirten Ataselim, "Tarımın her alanında çalışma yapabileceğimiz bölgemiz var. Arıcılıktan çaya, fındıktan hayvancılığa her sektörden çalışma yapılabiliyor. Tarım sektöründe bölgemizin gelişmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu anlamda DOKA bize nasıl yardımcı olabilir, devletimizin teşviklerinden nasıl yararlanabiliriz gibi konuları değerlendireceğiz." dedi.

        Ekoturizm köyü projesi ile köyleri de turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Ataselim, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yürütülen CihaKalesi arkeolojik kazısı sonrasında yapılacak yatırımlar sayesinde ilçenin önünün daha da açılacağına inandığını dile getirdi.

        Ataselim, Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırma kararının ardından arsa değer tespitinin devam ettiğini anlatarak, "Sanayi sektöründeki iş insanları, DOKA'nın hangi alanları destekleyeceğini çalıştayda öğrenecek. Devletin birçok desteği var. Bu desteklemelerden çoğumuz bilgi sahibi değil. Biz istedik ki bunları sizinle paylaşalım ve ilçemize güzel yatırımlar gelsin." diye konuştu.

        Çalıştaya, Kaymakam Burak Çimşir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesimal, DOKA Rize İl Koordinatörü Berna Kiriş Turna ile tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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