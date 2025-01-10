Artvin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Artvin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Turan Ergün, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde organize edilen programda, Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazetecilerin milletin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyu vicdanını da temsil ettiğini belirten Ergün, "Demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesinde ve milli şuurun güçlenmesinde gazetecilerimizin katkıları her türlü takdiri hak etmektedir." dedi.

Yerel basın çalışanlarına da ayrıca teşekkür eden Ergün, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'ü de rahmetle andı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilerin topluma ve olaylara bakışının her zaman önemli olduğunu söyledi.

Toplumsal gelişimin önemli ayaklarından birinin basın olduğuna değinen Çelik, basının hem siyasette hem de sosyal hayatta son derece etkin bir role sahip olduğunu aktardı.

Çelik, yerel basının güçlendirilmesi için basın mensuplarıyla sık sık bir araya gelerek yapılabilecekler noktasında fikir alışverişinde bulunacaklarını da kaydetti.