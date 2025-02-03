Doğu Karadeniz'deki okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Trabzon'da yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Artvin'de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 23 bin 401 öğrenci için ders zili çaldı.

Vakıfbank İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretim yılının ikinci döneminin başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni etti.

Okulların öğrencilerle anlam kazandığını ifade eden Acar, "Bütün alanlarda eğitim şehri Artvin'de güzel çalışmalar yapmaya devam edip, öğrencilerimizi iyi bir insan olarak vatanımıza, milletimize armağan etmeye çalışacağız." diye konuştu.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Kentte, 17 bin 719 öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

İl genelindeki 148 okulda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ders zili çaldı.

- Bayburt

Bayburt'ta da 14 bin 103 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

İl merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim sezonu ikinci döneminin başlamasıyla tören düzenlendi.

-Giresun

Giresun'da da, yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

İl genelinde 354 okulda 64 bin 983 öğrenci ve 6 bin 123 öğretmen için ders zili yeniden çaldı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, merkez 19 Eylül İlkokulunu ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Tokgöz, ikinci dönemin öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

- Trabzon

Trabzon'da yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

İki haftalık yarıyıl tatilin ardından 630 okulda 12 bin 274 öğretmen ile 139 bin 194 öğrenci dersbaşı yaptı.