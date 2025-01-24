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        Artvin'de 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Artvin'de, hakkında 42 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:17
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        Artvin'de 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Artvin'de, hakkında 42 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, hakkında "insan ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve basit yaralama" suçlarından toplam 42 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

        Jandarma Asayiş Komando Birlikleri, TEM, KOM ve istihbarat birimlerinin de katıldığı operasyonda, 3 yıldır firari olan hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

        Öte yandan, operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yakalaması bulunan araç, çok sayıda fişek ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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