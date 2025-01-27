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        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

        Artvin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:39
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        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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        Artvin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ergün, projelerin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Ergün, 2024'te 167 projenin tamamlandığı, 128’inin çalışmalarına devam edildiğini, 29 projenin ise ihale aşamasında olduğunu aktardı.

        Projelerin yıllara göre toplam tutarının 56 milyar lira olduğunu dile getiren Ergün, 338 projenin 274’ünün yatırımcı bölge ve il müdürlüklerine, 10’unun belediyelere, 54’ünün de köylere hizmet götürme birliklerince uygulandığını bildirdi.

        Kentte kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesinde koordinasyonunun büyük önem taşıdığına işaret eden Ergün, "Gerçekleştirilen tüm yatırımlar milletimize, layık olduğu en iyi hizmeti sunmak üzere yapılıyor." ifadesini kullandı.

        Toplantıda yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri ve kurum amirleri de projeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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