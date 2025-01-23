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        Artvin'de 6 bin 205 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi

        Artvin'de 2024'te jandarma ekiplerince 6 bin 205 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:54
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        Artvin'de 6 bin 205 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi
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        Artvin’de 2024'te jandarma ekiplerince 6 bin 205 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2024 yılında trafik kazaları ile kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetler düzenlendiği ifade edildi.

        Yıl içerisinde 201 bin 208 aracın kontrol edildiği ve 6 bin 205 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, bin 385 servis aracının denetlendiği, 56 sürücüye ise cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

        Can ve mal güvenliğinin sağlanması için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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