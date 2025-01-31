Artvin Valisi Ergün'den, Artvin TSO'ya ziyaret

Toplantıda, Artvin'in ticaret ve sanayi potansiyeli ele alındı, istihdam ve yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kurt ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Ergün, daha sonra Artvin Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Seçkin Kurt'u ziyaret etti.

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