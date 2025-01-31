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        Artvin Valisi Ergün'den, Artvin TSO'ya ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Seçkin Kurt'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:18
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        Artvin Valisi Ergün'den, Artvin TSO'ya ziyaret
        ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Seçkin Kurt'u ziyaret etti.

        Kurt ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Ergün, daha sonra Artvin Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda, Artvin'in ticaret ve sanayi potansiyeli ele alındı, istihdam ve yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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