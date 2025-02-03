Artvin'de yolu karla kapanan köydeki hasta, tahta kızakla ambulansa taşındı

Bu arada, Yılmaz'ın karda kızakla taşınması köy sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Köyde yaşayanlar bunun üzerine Yılmaz'ı, tahta bir kızağa yerleştirerek yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ambulansa kadar taşıdı.

Yılmaz'ın ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köy girişine kadar gelen ekipler yolun kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

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