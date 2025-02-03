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        Artvin'de yolu karla kapanan köydeki hasta, tahta kızakla ambulansa taşındı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, tahta kızakla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:16
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        Artvin'de yolu karla kapanan köydeki hasta, tahta kızakla ambulansa taşındı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, tahta kızakla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Maden köyünde yaşayan Nazmiye Yılmaz (70), ahırda bakımını yaptığı hayvanının darbesiyle yere düşerek yaralandı.

        Yılmaz'ın ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Köy girişine kadar gelen ekipler yolun kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

        Köyde yaşayanlar bunun üzerine Yılmaz'ı, tahta bir kızağa yerleştirerek yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ambulansa kadar taşıdı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Şavşat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Bu arada, Yılmaz'ın karda kızakla taşınması köy sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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