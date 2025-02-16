Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Balalan köyündeki ailesinin yanından ilçe merkezine aracıyla giden vatandaş, yolda vaşak olduğunu fark etti.
Otomobilden inen vatandaş, cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldı.
Bir süre yolda yürüyen vaşak daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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