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        Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:05
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        Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Balalan köyündeki ailesinin yanından ilçe merkezine aracıyla giden vatandaş, yolda vaşak olduğunu fark etti.

        Otomobilden inen vatandaş, cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldı.

        Bir süre yolda yürüyen vaşak daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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