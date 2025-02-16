Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Bir süre yolda yürüyen vaşak daha sonra bölgeden uzaklaştı.

İlçeye bağlı Balalan köyündeki ailesinin yanından ilçe merkezine aracıyla giden vatandaş, yolda vaşak olduğunu fark etti.

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