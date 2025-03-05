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        Artvin'de yaralı boynuzlu baykuş tedavi edilerek doğaya salındı

        Artvin'de yaralı halde bulunan boynuzlu baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:18
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        Artvin'de yaralı boynuzlu baykuş tedavi edilerek doğaya salındı
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        Artvin'de yaralı halde bulunan boynuzlu baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Borçka-Muratlı karayolu üzerinde devriye yapan jandarma ekipleri tarafından yaralı vaziyette bulunan boynuzlu baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Baykuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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