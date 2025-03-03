Artvin'de denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı; o anlar kamerada

ARTVİN’in Hopa ilçesinde denize düşen karaca, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Hopa’da sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar, suda yüzen karacayı fark etti. Balıkçılar, yorulan ve bitkin düşen karacayı balıkçı kepçesi ile yakalayıp boynuzlarından tutarak tekneye aldı. Karacayı seven balıkçılar kaçmasını engellemek için ayaklarını bağlayıp kıyıya çıkardı. Kurtarılma anı ise balıkçılar tarafından telefonla kayda alındı.

Karaca doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.