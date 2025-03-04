Artvin'de köyde yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde köye inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde köye inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Zekeriya köyünde gece saatlerinde evinin penceresinden bakan bir kişi, çevrede dolaşan 5 kurt gördü.
Kurtların çevrede yiyecek aradığı anlar, bu kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kayıtlarda, kurtların bir süre çevrede dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
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