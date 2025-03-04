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        Artvin'de köyde yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde köye inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:07
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        Artvin'de köyde yiyecek arayan kurt sürüsü görüntülendi
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde köye inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Zekeriya köyünde gece saatlerinde evinin penceresinden bakan bir kişi, çevrede dolaşan 5 kurt gördü.

        Kurtların çevrede yiyecek aradığı anlar, bu kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayıtlarda, kurtların bir süre çevrede dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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