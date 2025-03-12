Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan nedeniyle turistik tesisin bazı bölümleri yıkıldı

        Artvin'de yaşanan heyelanda butik otel olarak hizmet veren bir tesisin bazı bölümleri yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan nedeniyle turistik tesisin bazı bölümleri yıkıldı
        ABONE OL

        Artvin'de yaşanan heyelanda butik otel olarak hizmet veren bir tesisin bazı bölümleri yıkıldı.

        Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde bağımsız bölümlerden oluşan turistik tesisin arka kısmındaki alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yıkılan istinat duvarı, iki yapıda hasara yol açtı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tesiste konaklayanlardan H.S, olayın ardından odadan çıkmaya çalıştığı sırada ayağından yaralandı.

        Tedbir amacıyla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Artvin Valisi Turan Ergün, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        İşletme sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, otelin istinat duvarının çöktüğü yönündeki ihbar üzerine tüm ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

        Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ergün, "Otelimiz apart otel şeklinde. İkişer katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir otel. Duvar 2 blok, 4 odayı etkiliyor. Bir vatandaşımız ayağından hafif yaralı. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladılar. Otel sahiplerine tekrar geçmiş olsun diyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Heyelanda sürüklenen 2 katlı evin sahibi: Çatlak dahi yok
        Heyelanda sürüklenen 2 katlı evin sahibi: Çatlak dahi yok
        Artvin'de heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan; 2 katlı ev 50 metre sürüklendi
        Artvin'de heyelan; 2 katlı ev 50 metre sürüklendi
        Artvin'deki heyelandan etkilenen 2 katlı ev sürüklendi
        Artvin'deki heyelandan etkilenen 2 katlı ev sürüklendi
        Artvin'de dereye düşen kişi kurtarıldı
        Artvin'de dereye düşen kişi kurtarıldı
        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı