Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.
Çığ nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan kara yolu güzergahındaki Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine ulaşım kapandı.
Karayolları ekipleri bölgede olası çığ riskini göz önünde bulundurarak, kontrollü çalışma başlattı.
Öte yandan çığın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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