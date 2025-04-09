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        Artvin'de tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:48
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        Artvin'de tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı bulunan kaya kartalı, 20 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

        Çoruh Vadisi'nde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaya kartalı, özel klinikteki tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Kartal, Artvin Valisi Turan Ergün'ün de katıldığı programda, Çoruh Vadisi'ndeki Bakırköy köyü mevkisinden doğaya salındı.

        Vali Ergün, Artvin'in eşsiz güzellikteki doğasının, zengin bir yaban hayatına da ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Şehrin zengin flora ve faunasının korunması için gerekenlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yapıldığını dile getiren Ergün, şunları ifade etti:

        "Doğal yaşamın bir parçası olan bu kartal da 21 Mart'ta doğada silahla vurulmuş yaralı halde bulunmuş. Yaklaşık 5 kilo ağırlığında ve 2 metre kanat açıklığı olan bu kaya kartalının ayağında ve kanadında kırıklar vardı. Tedavisi yapıldı ve bugün doğal yaşam alanına bırakıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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