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        Arhavi'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:55
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        Arhavi'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Merkez Cami önünde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ilçe merkezindeki yürüyüşte "İsrail'e lanet, Filistin'e destek" sloganları attı.

        Diyanet-Sen İl Başkanı Osman Özaydın, yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, masum çocuklar, kadınlar ve sivillerin katledildiğini söyledi.

        Ambulanslar ve yaralı taşıyan sivillerin hedef alındığını ifade eden Özaydın, "İsrail’in Gazze’yi yok etme planı inanç ve sabır karşısında hezimete uğramıştır." ifadelerini kullandı.

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