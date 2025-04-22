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        Artvin'de sis etkili oldu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:27
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        Artvin'de sis etkili oldu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

        İlçe merkezi ve çevresi, yoğun sisle kaplandı.

        Sis bulutlarının oluşturduğu manzara, dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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