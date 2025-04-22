Artvin'de sis etkili oldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.
İlçe merkezi ve çevresi, yoğun sisle kaplandı.
Sis bulutlarının oluşturduğu manzara, dron ile havadan görüntülendi.
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