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        Artvinli besiciye dördüz buzağı sürprizi

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir besicinin ineği dördüz doğurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:05
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        Artvinli besiciye dördüz buzağı sürprizi
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir besicinin ineği dördüz doğurdu.

        Kayaköy Haliçon Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hurşit ve Songül Tatar çiftine ait inek, yaklaşık 1,5 ay önce doğum yaptı.

        İneklerinin dördüz doğurduğunu gören Tatar çifti, şaşkınlık yaşadı. Bir buzağının telef olduğu doğum sonrası kontrol edilen 3 buzağıda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldı.

        Songül Tatar, AA muhabirine, daha önce 3 defa ikiz doğuran ineklerinin, bu yıl dördüz doğurduğunu söyledi.

        Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktaran Tatar, "Daha önce ikiz doğuruyordu. Bu yıl dördüz doğurdu. Beklemiyorduk hiç. Bizim için mucize oldu. Doğum sonrası ineğimiz de az kalsın ölüyordu. Veteriner çağırdık kurtardık. Hiç dört tane doğuran inek duymamıştım. Televizyonlarda görüyorduk mucize diyorduk. Şimdi biz yaşadık." diye konuştu.

        Buzağıların gayet sağlıklı olduğunu ifade eden Tatar, "15 gün kadar özenle baktık, besledik. Şimdi iyiler. Süt ve dana yemiyle besliyoruz. Hayvanları çok seviyorum. Bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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