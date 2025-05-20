Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi

        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de geleneksel çay hasadı etkinliği düzenlendi.

        ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde düzenlenen etkinlikte üreticiler ve çocuklarla çay hasadı gerçekleştirdi.

        Alim, AA muhabirine, üreticiler rahat şekilde çay hasadına başlasınlar diye kampanyayı çay olgunluğa erişince açtıklarını söyledi.

        Yusuf Ziya Alim, "Ülkemizde yüzyılın üzerinde geçmişi olan çayın geleceğinin daha sağlıklı olması için yaşlılarımızın makaslarını gençlere teslim etmesi temalı bir açılış yapalım istedik. Her yıl açılışı resmi olarak yapsak da Kemalpaşa'da farklı bir açılış yapıyoruz. Bu sene de bu düzeni bozmadan buradaki bahçede gençlerle ve yaşlılarla iç içe farklı bir kampanya açılışı yaptık." dedi.

        Alim, sağlıklı huzurlu bir kampanya geçirmeyi temenni ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 850 ton yaş çay aldık. Henüz kampanyanın başındayız. Biz birinci sürgün yaş çayın tamamını alacağız diye bir parola ve biz sloganımız var. Üreticilerimizden de bizi es geçmeden çayların çoğunu bize vermelerini istiyoruz. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hiçbir sıkıntı olmadan normal şartlar altında günlük limitler dahilinde zorlanmadan ve sıkışmadan tüm çayı alacağımızı açık açık söylüyoruz. Kota yüksek olacak. Önceki yılların en yükseği olacak. Son 3-4 yıldır kontenjan uygulamıyoruz. Herkes bir günde çayı bitireceğim diye bir yola girerse bu sefer sıkıntı olacağı kaçınılmazdır. Normal şartlar altında biz çayın tamamını alacağımızı taahhüt ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğr...
        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğr...
        Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi
        Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi
        Kayıp inşaat ustası 203 gün sonra ormanda ölü bulundu
        Kayıp inşaat ustası 203 gün sonra ormanda ölü bulundu
        Artvin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Artvin'de kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
        Hopa'da "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı
        Hopa'da "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı