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        Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Artvin'de tünel içinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 19:46
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        Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Artvin'de tünel içinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Artvin-Erzurum kara yolu Zeytinlik köyü mevkisindeki Kapan-1 tünelinde Emrullah Ünal (47) idaresindeki 53 AD 471 plakalı otomobil ile Hakan Önal'ın (38) kullandığı 25 AAU 559 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Nuray (44), Tuğba (15) ve Muhammed Ünal (11) yaralandı.

        Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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