"İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" düzenlendi

Şef Erbay, geçmişten bugüne kadar gelen birbirinden güzel şarkıları seslendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, sahne alan İstanbul TRT Radyosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli saz üstatlarına ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay yaptı.

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