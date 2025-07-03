Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü

Güreşlerde, "ayak" kategorisinde Özer Öztürk'e ait "Hünkar", "küçük orta" kategorisinde Hasan Dayanç'ın "Dadaş", "büyük orta" kategorisinde Ali Tamyürek'in "Tilki", "küçük başaltı" kategorisinde Ahmet Girgin'in "Dadaş", başaltı kategorisinde Mustafa Kadir'in "Azrail", "baş" kategorisinde de Yılmaz Köse'nin "Bozbey" isimli boğaları birinci oldu.

Artvin ve yurt genelindeki boğa güreşleri festivallerinde bugüne kadar hiç arenaya çıkmamış boğaların güreştiği yıldızlar klasmanında düzenlenen güreşlerde "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 56 boğa arenaya çıktı.

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti.

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