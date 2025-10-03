Habertürk
        Artvin'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Artvin'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

        Artvin Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:43
        Artvin'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Artvin Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan grup, Hastane Kavşağı'nda toplandı.

        Katılımcılar, "Artvin Yürüyor Sağlıklı Kalıyor" pankartı açarak yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yaptı.

        Yeni Mahalle'ye kadar devam eden yürüyüşte, "Her gün 10 bin adım", "Sağlıklı beslen, hareketli yaşa, sağlığını koru" yazılı dövizler de yer aldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Yunuz Arslan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları düzenli yürüyüş yapmaya davet etti.

        Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğine işaret eden Arslan, "Bu kapsamda biz de İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı olarak bir yürüyüş organize ettik. Artvin’in temiz havası ve doğal güzelliklerinden faydalanarak daha sağlıklı bir yaşam için hareket etmeliyiz." dedi.

        Arslan, her gün en az 10 bin adım atmanın ve bol su içmenin önemine değinerek, "Mümkünse her gün bol bol su tüketelim. Bu alışkanlıklar hem bugünkü sağlığımız hem de gelecekte oluşabilecek kronik hastalıkların önlenmesi için çok önemlidir. Tüm vatandaşlarımızı yürüyüşe davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

