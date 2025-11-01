Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı tutuklandı
Artvin'in Borçka ilçesinde mandıra çalışanını kaçırdıkları, 7 büyükbaş hayvan ve kamyonet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy mevkisindeki mandıranın bir çalışanının darbedildikten sonra gasbedilen kamyonete bindirilerek kaçırıldığı, 7 büyükbaş hayvanın da çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Soruşturma sonucunda, mandıra sahibine ait kamyonetin Giresun'un Keşap ilçesi istikametine seyir halinde olduğu belirlendi.
Keşap Jandarma Komutanlığı ile koordineli düzenlenen operasyonda, darbedilen mandıra çalışanının da bulunduğu kamyonete ulaşıldı.
Çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunan 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 7 büyükbaş hayvan ele geçirildi.
Zanlılardan 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağma", "kişiyi hürriyetinde yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.
Darbedilen mandıra çalışanının tedavisinin yapıldığı, büyükbaş hayvanların ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.
