Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde mandıra çalışanını kaçırdıkları, 7 büyükbaş hayvan ve kamyonet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde mandıra çalışanını kaçırdıkları, 7 büyükbaş hayvan ve kamyonet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy mevkisindeki mandıranın bir çalışanının darbedildikten sonra gasbedilen kamyonete bindirilerek kaçırıldığı, 7 büyükbaş hayvanın da çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Soruşturma sonucunda, mandıra sahibine ait kamyonetin Giresun'un Keşap ilçesi istikametine seyir halinde olduğu belirlendi.

        Keşap Jandarma Komutanlığı ile koordineli düzenlenen operasyonda, darbedilen mandıra çalışanının da bulunduğu kamyonete ulaşıldı.

        Çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunan 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 7 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

        Zanlılardan 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağma", "kişiyi hürriyetinde yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

        Darbedilen mandıra çalışanının tedavisinin yapıldığı, büyükbaş hayvanların ise sahibine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Artvin'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor
        Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutl...
        Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutl...
        Ahşap ev alev alev yandı
        Ahşap ev alev alev yandı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı
        Artvin Çoruh Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı
        Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi
        Vali Ergün, Hopa'da öğrencilerle bir araya geldi