Artvin'de mandıra çalışanını kaçıran ve büyükbaş hayvanları çalan 4 zanlı tutuklandı

Zanlılardan 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağma", "kişiyi hürriyetinde yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

Keşap Jandarma Komutanlığı ile koordineli düzenlenen operasyonda, darbedilen mandıra çalışanının da bulunduğu kamyonete ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy mevkisindeki mandıranın bir çalışanının darbedildikten sonra gasbedilen kamyonete bindirilerek kaçırıldığı, 7 büyükbaş hayvanın da çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

