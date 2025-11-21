Artvin Valisi Ergün, Ardanuç'ta incelemelerde bulundu

Vali Ergün'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz eşlik etti.

Aydın köyündeki yol çalışmalarını da inceleyen Vali Ergün, bir turizm işletmesinin yöneticisiyle görüştü.

Şehidin ailesini de ziyaret eden Ergün, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sundu, şehit mezarında dua etti.

Ergün, daha sonra şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Öztürk Altunkaya için Tosunlu Camisi'nde düzenlenen mevlide katıldı.

Tosunlu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ergün, talep ve sorunları dinledi.

