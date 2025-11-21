Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ergün, Ardanuç'ta incelemelerde bulundu

        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Giriş: 21.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:10
        Artvin Valisi Ergün, Ardanuç'ta incelemelerde bulundu
        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Tosunlu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ergün, talep ve sorunları dinledi.

        Ergün, daha sonra şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Öztürk Altunkaya için Tosunlu Camisi'nde düzenlenen mevlide katıldı.

        Şehidin ailesini de ziyaret eden Ergün, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sundu, şehit mezarında dua etti.

        Aydın köyündeki yol çalışmalarını da inceleyen Vali Ergün, bir turizm işletmesinin yöneticisiyle görüştü.

        Vali Ergün'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz eşlik etti.

