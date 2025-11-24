Artvin Valisi Ergün'den 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

Artvin Valisi Turan Ergün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Orhan Sevim’i ziyaret etti.

Vali Ergün, beraberinde eşi Hülya Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Dere Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Orhan ve eşi Gönül Sevim’e ziyarette bulundu.

Öğretmenliği çok sevdiğini belirten Sevim, 40 yıl görev yaptıktan sonra yaklaşık 7 yıl önce emekliye ayrıldığını söyledi.

Vali Ergün’ün ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sevim, eğitimin beşikten mezara devam ettiğini dile getirerek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ve eğitimcilerin bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Ergün, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlere ve eğitime çok değer verdiklerini ifade ederek, "Öğretmenlik insanı yetiştirmeyi, kişiliği şekillendirmeyi ve geleceği inşa etmeyi gaye edinen, sevgi, şefkat, sabır ve yüksek bir adanmışlıkla icra edilen en saygın, mesleklerden biridir.” dedi.