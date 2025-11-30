Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'deki örtü yangını kontrol altına alındı

        Artvin'in Hopa ilçesinde dün başlayan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 30.11.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'deki örtü yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Hopa ilçesinde dün başlayan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yoldere ve Başoba köyleri arasında çıkan örtü yangınının yaklaşık 5 hektarda etkili olduğu belirtildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde, 135 personel ve 32 aracın katıldığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personelince soğutma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        "Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansı yüksek"
        "Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansı yüksek"
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?

        Benzer Haberler

        Artvin'de örtü yangını ormana yayıldı (2)
        Artvin'de örtü yangını ormana yayıldı (2)
        Artvin Valisi Ergün: "Yangın kısmen kontrol altına alındı"
        Artvin Valisi Ergün: "Yangın kısmen kontrol altına alındı"
        Artvin Hopa'da 5 hektarlık alanı küle çeviren yangınla mücadele sürüyor
        Artvin Hopa'da 5 hektarlık alanı küle çeviren yangınla mücadele sürüyor
        Artvin'de örtü yangını ormana yayıldı
        Artvin'de örtü yangını ormana yayıldı
        GÜNCELLEME - Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
        Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
        Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor