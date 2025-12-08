Habertürk
Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Artvin'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:16 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:16
        Artvin'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Artvin'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Artvin-Yusufeli kara yolunun Zeytinlik köyü mevkisinde H.B. yönetimindeki 61 KG 984 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

