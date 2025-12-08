Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:05 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:05
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik, Murathan Taşkın ve Selim Pirinç ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’ndaki özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

        Sarayoğlu, derneğin her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu belirterek, herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade etti.

        Ziyarette dernek yöneticileri özel gereksinimli bireylere Trabzonspor atkısı ile çeşitli hediyeler sundu.

        Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özkan Köse ile kurs öğretmenleri Gönül Pirinç ile Esra Pınar da ziyarette yer aldı.

