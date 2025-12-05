Artvin Valisi Ergün, Batum'da düzenlenen fuara katıldı

Vali Ergün, beraberinde Türkiye'nin Batum Başkonsolos Vekili Talha Beyazıt ve diğer ilgililerle stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında görüşmeler, tanıtım etkinlikleri ve ticari temaslar gün boyunca devam etti. Yaklaşık 80 firmanın katıldığı fuarda, ziyaretçilere özel indirimler de yapıldı.

