        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi

        Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrenciler için farkındalık etkinliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:43
        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi
        Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrenciler için farkındalık etkinliği organize edildi.

        Gazi Ortaokulu'nda "Sevgiyle Yaklaş, Engel Tanıma" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve birim amirleri katıldı.

        Program kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğin sonunda öğrenciler, polis araçlarıyla sirenler eşliğinde şehir turu attı.

        İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, özel gereksinimli çocukların toplumun önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata katılımını artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

