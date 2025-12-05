Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik düzenlendi
Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrenciler için farkındalık etkinliği organize edildi.
Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrenciler için farkındalık etkinliği organize edildi.
Gazi Ortaokulu'nda "Sevgiyle Yaklaş, Engel Tanıma" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve birim amirleri katıldı.
Program kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğin sonunda öğrenciler, polis araçlarıyla sirenler eşliğinde şehir turu attı.
İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, özel gereksinimli çocukların toplumun önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin onların sosyal hayata katılımını artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.