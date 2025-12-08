Artvin'de servis araçları denetlendi

Artvin’de okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetimler yapıldı.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Kasım ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde 119 ekip ve 295 personelin görev aldığı ifade edilerek, 170 okul ve çevresi ile 151 umuma açık yerin kontrol edildiği, 372 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.

Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 1189 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.