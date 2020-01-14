Artvin’in Borçka ilçesinde dört üniversite öğrencisi, belediyenin desteğiyle kullanılmayan araç lastiklerini kedilerin kışın soğukta üşümemesi için yuvaya dönüştürerek park ve mahallelere yerleştirdi.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Acarlar Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmet bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Sedanur Karameşe, Züleyha Ök, Betül Kaplan Beyzanur Hallaç, farkındalık ödevleri kapsamında hurda lastiklerden kedilere ev yaptı. Öğrenciler Borçka Belediyesi desteğiyle yaptıkları kedi evlerini ilçede bulunan park ve mahalle aralarına yerleştirdiler. Harçlıklarından artan parayla kedilere mama alan öğrenciler projelerini geliştirip büyütmek istediklerini ifade ettiler.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada, “Biz Acarlar Meslek Yüksek Okuluyla birlikte bazı projeler yapıyoruz. Oradaki hocalarla daha ve yöneticilerle daha önce görüşmüştük. Öğrencilerin yapmış olduğu bir proje vardı ‘kedi evleri’ bununla ilgili öğrenci arkadaşlar yanıma geldi. Bu projeyi hayata geçirebilir miyiz dediklerinde bende çok mutlu oldum. Çünkü bizimde düşündüğümüz bir çalışmaydı. Bunun gençlerden üniversite öğrencilerinden gelmesi bizim için oldukça sevindiriciydi. Onlara gerekli desteği sağlayarak, birlikte ‘kedi evlerini’ Borçka’nın muhtelif yerlerine koyduk. Bu kış aylarında soğuk da yaşam alanların oluşturmaya çalıştık” dedi.



"Hayvanlar için atılan küçük adımlar insanlar için büyük adımdır"

Öğrencilerden Beyzanun Hallaç, yaptıkları çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada "Hocalarımız bize farkındalık oluşturmamızı istedi. Biz de sokak hayvanlarını ele aldık. Haberlerde görüyoruz, soğuktan araçların kaputlarına sığınıyorlar, aç kalıyorlar donuyorlar bizde azda olsa bunun önlemek için bu projeyi seçtik. Sadece ödev olarak yapalım bitsin diye düşünmedik. Halkın desteğini alarak sürekli olsun istedik. Hazır kedi evi olarak değil de birazda doğaya katkı olsun diye geri dönüşümlerden yapmak amaçladık. Bu sebepten araç lastiği kullandık. Hayvanlar için atılan küçük adımlar insanlar için büyük adım demektir. Herkesin küçük bir adım atması dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı.

Bir başka öğrenci Sedanur Karameşe ise "Ders kapsamında olan bir projeydi. Harçlıklarımızdan arta kalan paralarla mama alıyoruz ve bu kedi evlerine bırakıyoruz. Kedilerin burada yemek yediklerini görünce mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ARTVİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:59

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