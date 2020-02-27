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Sarp Sınır Kapısı'nda korona virüsü nedeniyle tedbirler arttırıldı Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yapıyor

İHA

Gürcistan’da görülen korona virüsü sonrası TürkiyeGürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nda güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yaparken, Batum Başkonsolosluğu tır sürücülerini Gürcistan’a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasından geçiriyor.
Korona virüsü tehlikesi tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, Türkiye’de virüse karşı tedbirler artırıldı. TürkiyeGürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan yolcular, termal kameralarla taranarak görevli sağlık personelince kontrolden geçiriliyor. Sarp Gümrük Muhafaza Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgiye göre korona virüsü tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında tır sürücülerinin Türkiye’ye girişi esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçildi.
Sarp Sınır Kapısı'ndaki sağlık ekibinde görevli Caner Aslan, tedbir amaçlı termal kamera sistemi kurulduğunu ifade etti. Korona virüsünün en temel belirtisinin yüksek ateş olduğunu ifade eden Aslan, “Termal kameralarının amacı ateşli hastaları tespit etmek. Ateş gördüğümüz hastalarda diğer belirtileri de sorguluyoruz. Polis noktasından önce bir birim kurarak bu çalışmaları yapıyoruz. Tır sürücüleri de bu uygulamaya tabiler. Bizim yolculara yaptığımız muayeneleri tır sürücülerine de yapıyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir vakaya rastlamadık” dedi.
Olası bir hastayı izole edecekleri bir bölümlerinin olduğunu kaydeden Aslan, “Vaka bulgusu bir kişi olduğunda bu kişiyi maskesini takarak bu izole bölgeye alıyor, sonra da ilgili sağlık birimlerine teslim ediyoruz. Onlar da Sağlık Bakanlığının yayınladığı bildirge doğrultusunda uygun hastanelere çabucak sevklerini yapacaklar" şeklinde konuştu.

"Giriş çıkışlar titizlikle sağlanıyor"
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir de, diğer kapılarda olduğu gibi Sarp Sınır Kapısı'nda da tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi. Demir, “Tehlikenin farkındayız. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız koordineli olarak gerekli önlemler alındı. Geçişlerde gecikmelere mahal bırakmaksızın hızlı bir şekilde akışı sağlamaktayız. Termal kameralarla Sağlık Bakanlığımız personelleriyle gerekli kontroller yapılmakta. Günlük 500 tır kapasitesi ve küçük araç trafiğine aynı şekilde devam etmekte. Ülkemizden Gürcistan’a çıkışlar, aynı zamanda Gürcistan’dan ülkemizde girişler titizlikle kontroller yapılarak geçişler sağlanmaktadır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Batum Başkonsolosluğu açıklama yaptı
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosluğunun resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada tır sürücülerinin kimlikli geçiş yerine pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler bağlamında 26.02.2020 tarihi Gürcistan saati 23.30 itibarıyla tır şoförlerinden Gürcistan’a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçilmiştir. Şu an için son 21 gün içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve İtalya’ya seyahate dair pasaportlarda vize/kaşe bulunması halinde Gürcistan’a girişe izin verilmemektedir. Korona virüs önlemleri ile ilgili uygulamalar sürekli güncellenmekte olduğundan değişiklikler olabileceğini de dikkatinize sunarız."

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